Ô tô bị trộm 2 bánh. Ảnh: NVCC

Vụ việc được phát hiện vào sáng 7/8, khi chồng chị K.L. (SN 1983, cư dân khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội) xuống lấy xe và phát hiện chiếc ô tô của gia đình bị tháo mất hai bánh.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị K.L. cho biết trước khi xảy ra sự việc, chồng chị đỗ ô tô qua đêm trên tuyến đường nội khu, cách tòa chung cư khoảng 200m.

Khoảng 6h cùng ngày, khi xuống lấy xe để đi làm, chồng chị K.L. sững sờ phát hiện hai bánh xe bên phía ghế lái đã bị tháo mất. Phần gầm xe được kẻ gian kê tạm bằng nhiều viên gạch, còn đĩa phanh và các bộ phận bên trong bánh xe lộ hoàn toàn ra ngoài.

Theo chị K.L., khu vực này có lắp camera giám sát. Tuy nhiên, chiếc xe nhà chị bị một xe khách 29 chỗ cùng cây xanh che khuất nên camera không ghi lại được hình ảnh rõ nét. Ngoài ra, nơi đỗ xe cũng không có lực lượng bảo vệ trông coi.

Khu vực xe nhà chị L. hay để. Ảnh: NVCC

"Nghe chồng báo tin, tôi vội chạy xuống hiện trường. Đến giờ, tôi vẫn không tin nổi hai chiếc lốp bị tháo mất chỉ sau một đêm. Nhiều xe khác cũng đỗ ven đường nội khu, vậy mà gia đình tôi lại gặp đúng chuyện này", chị K.L. bày tỏ.

Theo nữ cư dân, do hầm gửi xe của chung cư đã hết chỗ nên nhiều người buộc phải đỗ ô tô dọc các tuyến đường nội khu.

Mới đây, khu đô thị đã bố trí thêm một bãi đỗ xe có bảo vệ trông giữ. Tuy nhiên, bãi xe này chưa có mái che và mới đi vào hoạt động khoảng một tháng.

"Nếu gia đình đỗ xe trên đường nội khu không đúng quy định thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Dù vậy, chúng tôi vẫn mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, tìm ra thủ phạm để người dân yên tâm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu đô thị", chị K.L. nói.

Xe nhà chị L. đỗ ở vị trí bị camera che khuất. Ảnh: NVCC

Theo chị K.L., trước đây từng có một số cư dân phản ánh bị mất gương ô tô hoặc bình ắc quy, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp xe bị tháo mất bánh ngay gần khu chung cư.

"Sau sự việc này, gia đình sẽ đưa xe vào bãi đỗ có bảo vệ trông giữ. Để xe ngoài đường, cả nhà không còn yên tâm nữa", chị K.L. cho hay.

Được biết, chiếc ô tô được gia đình mua vào cuối năm 2025 với giá gần 550 triệu đồng. Đến thời điểm này, do vẫn đang làm việc với cơ quan công an, vợ chồng chị K.L. chưa xác định được chi phí thay thế hai bánh xe bị mất.

Trước phản ánh về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đỗ xe sai quy định, nhưng vẫn còn trường hợp cố tình vi phạm.

Theo vị này, Ban Quản lý Khu đô thị Thanh Hà cần tăng cường nhắc nhở cư dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Hiện, Ban Quản lý đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đưa bãi đỗ xe vào hoạt động phục vụ nhu cầu của cư dân và sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nhằm bảo đảm an toàn theo quy định.

Liên quan đến vụ chiếc ô tô bị tháo trộm hai bánh, lãnh đạo UBND và công an xã Bình Minh cho hay, đang tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.