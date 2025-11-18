Theo phản ánh, mảnh đất được gia đình ông Dũng mua lại vào năm 1986, được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ từ khoảng năm 1980-1981. Thửa đất nằm trong khu dân cư, ba mặt giáp nhà dân, một mặt giáp mương phục vụ tưới tiêu.

Gia đình ông sinh sống tại đây đến năm 1996 thì chuyển đi nơi khác do khu vực trũng thấp, nhưng vẫn trông coi, chăn nuôi và canh tác bình thường.

Ngày 24/4/2008, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích ghi nhận là 230m2. Thời điểm này, do vị trí trũng, hàng rào cây cối xung quanh hơi rậm rạp, một hướng giáp với ao cá của hàng xóm mà bờ ao đã bị xói lở nên việc đo đạc được thực hiện thủ công.

Hiện nay, có chính sách cấp lại sổ đỏ, gia đình ông đã đăng ký cấp lại sau khi phát quang cây cối, xây tường rào, kè lại bờ ao. Kết quả đo đạc xác định diện tích tăng thêm 39m2, nâng tổng diện tích lên 269m2.

Dù không có thay đổi về ranh giới, không có tranh chấp với các hộ xung quanh, những hộ xung quanh đã được cấp lại sổ đỏ vào giai đoạn 2021-2022, nhưng cán bộ phụ trách không công nhận phần diện tích tăng thêm là đất ở, mà đưa vào diện "đất trồng cây lâu năm".

Ông Dũng cho rằng, diện tích tăng thêm là đất hợp pháp, chỉ do trước đây đo thủ công nên có sai số. Hàng rào đất nhà ông đã xây từ năm 2010, không thay đổi ranh giới và không ai phản đối.

Ông đặt câu hỏi: Phần diện tích tăng 39m2 có được nhập vào diện tích đất ở trong giấy chứng nhận hay không? Cơ quan địa chính có làm đúng hay không khi cắt ngang phần đất của gia đình và cho rằng đây là đất trồng cây lâu năm? Khi không được đơn vị đăng ký đất đai xã chấp thuận thì gia đình phải kiến nghị, đề xuất ra sao, với đơn vị nào?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời.

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định số 2304 năm 2024, số 3380 năm 2025 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, đã quy định về từng thủ tục đất đai gồm: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp gia đình ông Dũng không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.