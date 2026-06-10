Một công dân phản ánh được cấp một thửa đất trồng lúa nước nằm sát đường giao thông và khu dân cư có loại đất ở nông thôn.

Công dân đặt câu hỏi liệu thửa đất có đủ điều kiện chuyển sang đất ở hay không, đồng thời muốn biết các quy định và thủ tục cần thực hiện.

Trả lời nội dung trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai 2024, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Không phải đất lúa sát đường nào cũng được chuyển sang đất ở. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc đất nông nghiệp nằm cùng thửa với đất ở sang đất ở, hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024 quy định căn cứ xem xét là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 2 Điều 22 Nghị định 151/2025.

Theo quy định, các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025, hoặc chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ quy hoạch tỉnh, làm căn cứ quản lý đất đai cho đến khi hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP quy định UBND các tỉnh, thành phố được căn cứ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, không bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã phân bổ trước đây theo Nghị quyết 39/2021/QH15.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Đồ họa: Hồng Khanh

Theo Điều 227 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bước 2: Cơ quan quản lý đất đai kiểm tra điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng quy định, người dân sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Cơ quan quản lý đất đai lập hồ sơ trình UBND có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp phải xác định giá đất cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ tổ chức định giá và trình phê duyệt.

Bước 4: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, bao gồm nộp tiền sử dụng đất hoặc các khoản liên quan theo quy định. Trường hợp thuộc diện được miễn, giảm sẽ được áp dụng chính sách tương ứng.

Bước 5: Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.

Đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, pháp luật cho phép thực hiện đồng thời hai thủ tục này.

Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 49/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 190/2025/QH15, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan. Việc phân cấp được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, đây là vụ việc cụ thể, công dân cần có văn bản và hồ sơ, tài liệu kèm theo gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.