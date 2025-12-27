Bên cạnh đó, công dân cũng thắc mắc, trong trường hợp thửa đất đủ điều kiện về hạn mức tách thửa thì có được thực hiện tách thửa không, và việc tách thửa có phải xác định cụ thể trên sơ đồ địa chính hay không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, việc chuyển mục đích sử dụng đất hiện đã được pháp luật đất đai quy định cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai. Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc các loại đất phi nông nông nghiệp sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về điều kiện tách thửa, việc tách thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai.

Cụ thể, khoản 4 Điều 220 quy định: UBND cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.