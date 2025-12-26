Theo phản ánh của công dân, gia đình mua một lô đất của UBND xã, bàn giao năm 1994. Việc mua bán có văn bản bàn giao, phiếu thu tiền mua đất ở, phiếu thu phí trước bạ.

Những năm gần đây, gia đình đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để có thể xin cấp phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, gia đình đều nhận được trả lời rằng thửa đất thuộc trường hợp được xã giao trái thẩm quyền trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014. Do trên đất chưa có nhà ở nên không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu.

Gia đình cho rằng việc mua đất được thực hiện từ chính quyền địa phương, hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và không vi phạm quy định pháp luật, nhưng xin cấp sổ không được với lý do chưa có nhà ở trên đất.

Trước vướng mắc trên, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Trả lời phản ánh này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo nội dung phản ánh, thời điểm nộp hồ sơ đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận là thời điểm pháp luật về đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 19 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, việc có hay không có nhà ở trên đất không phải là điều kiện loại trừ khi xem xét cấp giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chiếu khoản 2 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quy định này, các hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng đến thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mà chưa được cấp sổ thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai 2024.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của luật này.

Từ các quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để thực hiện.

Bộ cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, nếu công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.