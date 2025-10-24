Không ai từng than phiền rằng “iPhone của tôi dày quá, Apple nên làm mỏng hơn”. Thế nhưng, Apple vẫn làm điều đó. Và thực tế cho thấy người dùng không hề mặn mà với iPhone Air.

Độ mỏng của iPhone Air so với iPhone 17 Pro. Ảnh: Wired

Theo nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng giảm tới 80% sản lượng linh kiện dành cho iPhone Air do doanh số không như kỳ vọng.

Điều này cũng chẳng quá bất ngờ nếu nhìn lại: iPhone Air sở hữu dung lượng pin thấp nhất trong toàn bộ dòng iPhone 17 vừa ra mắt.

Nhưng vấn đề này hoàn toàn có thể tránh được, nếu Apple dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, lựa chọn công nghệ pin silicon-carbon (Si-C) tiên tiến ngay từ đầu.

Pin silicon-carbon: Giải pháp cho thiết kế siêu mỏng

Các viên pin lithium-ion truyền thống thường có cực dương (cathode) làm từ lithium oxide và cực âm (anode) làm từ than chì. Khi xả điện, ion lithium di chuyển từ cực âm sang cực dương qua lớp điện phân, đồng thời tạo ra dòng electron cung cấp năng lượng cho thiết bị.

Pin silicon-carbon khác biệt ở phần cực âm: thay vì than chì, nó sử dụng hợp chất nano silicon-carbon. Lý do thật đơn giản nhưng mạnh mẽ: silicon có khả năng chứa gấp 10 lần lượng ion lithium so với than chì, từ đó tăng mạnh dung lượng pin trong cùng một thể tích.

Trở ngại duy nhất là khi hấp thụ nhiều ion lithium như vậy, cực âm bằng silicon sẽ giãn nở đáng kể, khiến pin dễ bị biến dạng hoặc hư hỏng. Để khắc phục, các hãng đã thêm vào các cấu trúc nano carbon chống nứt vỡ, giúp silicon ổn định hơn trong quá trình sạc-xả.

Nếu Apple áp dụng loại pin này, iPhone Air có thể duy trì độ mỏng ấn tượng mà vẫn sở hữu viên pin dung lượng lớn, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

Trong khi Apple vẫn trung thành với pin lithium-ion truyền thống, nhiều thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chân hơn. Các mẫu máy Xiaomi, HONOR và Tecno đều đã áp dụng công nghệ pin silicon-carbon trên những thiết bị siêu mỏng:

HONOR Magic V3 chỉ dày 9,2mm khi gập và 4,35mm khi mở ra.

HONOR Magic V5 còn ấn tượng hơn, 4,1mm khi mở.

OPPO Find N5 đạt độ mỏng chỉ 4,21mm khi mở.

Tecno Pova Slim 5G chỉ dày 5,95mm nhưng sở hữu pin 5.160mAh.

Đối chiếu với iPhone Air có độ mỏng 5,6mm sẽ thấy rõ sự khác biệt. Chiếc iPhone này chỉ dùng pin 3.149mAh, trong khi Tecno Pova Slim 5G gần tương đương độ mỏng lại có dung lượng pin lớn hơn quá nhiều.

Chiếc Tecno Pova Slim 5G có độ mỏng tương đương iPhone Air .

Nói cách khác, iPhone Air chỉ mỏng hơn Tecno khoảng 6% nhưng pin lại nhỏ hơn gần 40% — một sự đánh đổi thiếu thuyết phục với người dùng.

Giả sử Apple trang bị cho iPhone Air pin silicon-carbon khoảng 5.000mAh, tương đương mức pin của iPhone 17 Pro Max (5.088mAh), thiết bị này hẳn đã trở thành “cơn sốt” trên thị trường.

Dẫu vậy, Apple vẫn có lý do để do dự. Ngay cả khi đã bổ sung cấu trúc carbon chống nứt, pin Si-C vẫn giãn nở khoảng 20% khi sạc đầy, gây áp lực lên thân máy. Hơn nữa, chu kỳ sạc của pin Si-C ngắn hơn, chỉ khoảng 2–3 năm trước khi suy giảm đáng kể.

Điều này đặt Apple vào thế lựa chọn khó khăn: Hoặc tạo ra một chiếc iPhone siêu mỏng, hiệu năng pin mạnh nhưng giảm tuổi thọ nhanh hơn; Hoặc làm ra một thiết bị đẹp mã, pin yếu và kém thực dụng. Và chúng ta đều biết Apple đã chọn hướng nào.

Quyết định sai lầm, đánh mất cơ hội

Khi đặt hình thức lên trên công năng, Apple dường như đã quên rằng người dùng cần một chiếc iPhone bền bỉ, không phải món trang sức công nghệ. iPhone Air trở thành minh chứng sống cho sự đánh đổi sai lầm giữa “độ mỏng” và “trải nghiệm thực tế”.

Sự sụt giảm doanh số và kế hoạch cắt giảm 80% sản lượng linh kiện đã nói lên tất cả.

Nếu có một “cứu tinh” cho iPhone Air, đó chính là công nghệ pin silicon-carbon — thứ mà các hãng smartphone Trung Quốc đã chứng minh là khả thi, thậm chí vượt trội trong cùng điều kiện thiết kế.

Trong cuộc đua công nghệ, Apple luôn tự hào là kẻ định nghĩa chuẩn mực. Nhưng lần này, sự bảo thủ và chậm đổi mới đã khiến hãng đánh mất cơ hội lớn.

Nếu iPhone Air được trang bị pin silicon-carbon, có lẽ người dùng đã chứng kiến một biểu tượng công nghệ thực thụ: mỏng, mạnh và khác biệt.

Nhưng với những gì Apple đã làm, nó cho thấy cái giá của sự mảnh mai là đánh mất “trái tim” của một chiếc iPhone thực thụ: thời lượng pin.

(Theo Wccftech, Macworld)