Chung kết thầy và trò

Hai ngày trước trận chung kết, Lionel Scaloni làm một điều mà vốn dĩ ông không định làm, chỉ để có cơ hội ôm người thầy mà hôm nay sẽ cùng mình tranh cúp vàng thế giới.

“Tôi đến vì ông đấy”, Scaloni thì thầm với Luis de la Fuente khi hai người ôm nhau trên sân khấu, trước khi cùng chụp một bức ảnh selfie có sự góp mặt của Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand, Lionel Messi, Dibu Martinez và Rodri.

Cái ôm giữa Scaloni và người thầy De la Fuente trong sự kiện FIFA tổ chức. Ảnh: X/TRT

FIFA tổ chức một sự kiện tại một khán phòng ở Manhattan với sự hiện diện của nhiều nhân vật chính của trận chung kết, phía dưới là hàng trăm người tham dự Fanatics Fest NYC 2026, tạo nên một bầu không khí vừa cuồng nhiệt vừa có phần siêu thực.

“Khung cảnh lúc đó thật kỳ lạ...”, Scaloni kể. “Tôi đến vì biết ông ấy sẽ đến. Nếu không thì...”.

Đó là cái ôm đầy tình cảm của người học trò đã chạm đến đỉnh cao trước cả người thầy từng chỉ cho mình con đường chiến thắng.

Scaloni đưa Argentina vô địch Copa America năm 2021. Còn De la Fuente từng là một trong những giảng viên của ông tại khóa học HLV ở Las Rozas, giành danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển Tây Ban Nha là Nations League năm 2023.

Khi ấy, cậu học trò xuất sắc nhất của vị HLV người Tây Ban Nha đã kịp vô địch World Cup ở Qatar.

Đó là 6 tuần cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Khóa học quy tụ khoảng 30 học viên, phần lớn đều là cựu danh thủ.

Nổi bật trong số đó có Andoni Iraola – hiện là HLV Liverpool; Fernando Redondo; Pablo Amo, trợ lý của De la Fuente trong hành trình vô địch EURO 2024…

Học trò xuất sắc

De la Fuente phụ trách môn chiến thuật, đồng thời giúp bầu không khí học tập bớt nặng nề với những cựu cầu thủ vốn không quen ngồi trong lớp.

Tiết học của ông rất cuốn hút, như nhiều người kể lại. De la Fuente cực kỳ hài hước. Dù rất cởi mở, ông cũng cực kỳ nghiêm khắc.

Bài học chiến thuật đặc biệt hấp dẫn Scaloni. Khi đó, ông đang làm chuyên viên phân tích cho Jorge Sampaoli tại Sevilla, trước khi theo vị HLV này sang tuyển Argentina.

Scaloni là học trò xuất sắc và đang đi trước thầy của mình. Ảnh: AFA

Scaloni phát cuồng vì xem bóng đá. Ông gần như không ngủ trong thời gian học, có hôm xem các trận đấu đến 2 giờ sáng. Một nguồn năng lượng và niềm đam mê đáng khen.

Cơ hội đến với Scaloni còn nhanh hơn tất cả dự đoán. Tháng 8/2018, sau khi khóa học kết thúc không lâu và Jorge Sampaoli bị sa thải, ông bất ngờ được giao dẫn Argentina với nhiệm vụ quản lý một tập thể sở hữu Lionel Messi.

Không ai dạy bạn cách quản lý một số 10 như Messi. Scaloni làm điều đó rất tự nhiên, bằng chính con người mình và không bao giờ phản bội niềm tin của cầu thủ.

Quản lý cầu thủ không chỉ là chuyện cảm xúc. “Bạn còn phải đưa ra lời giải cho những thời điểm khó khăn trong trận đấu, để họ không bao giờ cảm thấy HLV không biết phải làm gì”.

Đó là những bài học của người thầy De la Fuente – triết lý mà ông thể hiện từ rất lâu trước khóa học nổi tiếng đó.

De la Fuente làm được rất nhiều cho bóng đá, không chỉ Tây Ban Nha. Điều duy nhất ông còn thiếu là trở thành nhà vô địch thế giới.

Để làm được điều đó, ông phải thắng một trong những học trò mà mình yêu quý nhất.

(Nguồn: VTV)