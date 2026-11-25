Lực lượng hỗ trợ, đồng hành tại cơ sở là một trong những yếu tố tiên quyết trong xây dựng dịch vụ và nền tảng số thực sự phục vụ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyển hóa văn bản, quy định thành nội dung trực quan và dễ hiểu

Các dịch vụ số và nền tảng số đang mở ra phương thức mới để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vượt qua những rào cản về địa lý, ngôn ngữ và điều kiện tiếp cận thông tin.

Quan trọng hơn, công nghệ số giúp chuyển hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật từ truyền thông một chiều sang tương tác 2 chiều, từ tuyên truyền tập trung sang tiếp cận thường xuyên, linh hoạt và phù hợp với từng cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thúc đẩy sự chủ động tham gia của người dân vào đời sống xã hội.

Tuy vậy, từ kinh nghiệm của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) thuộc Sở KH&CN thành phố Huế, ông Trần Văn Mai, Phó Trưởng phòng Truyền thông của HueIOC cho rằng: Để xây dựng thông tin, dịch vụ và nền tảng số thực sự phục vụ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, có 3 yếu tố tiên quyết cần được chú trọng.

Trước hết, thông tin cung cấp cho người dân phải dễ hiểu, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ đơn thuần đăng tải văn bản, quy định pháp luật mà các cơ quan, đơn vị cần chuyển hóa thành những nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, gắn với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, với đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị cung cấp thông tin còn cần quan tâm đến đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và khả năng tiếp cận thông tin; ưu tiên những hình thức truyền tải trực quan như hình ảnh, video hướng dẫn.

Để phục vụ tốt người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các dịch vụ và nền tảng số cần được thiết kế sao cho thân thiện, thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh đó, các dịch vụ và nền tảng số cần được thiết kế sao cho thân thiện, thuận tiện và an toàn. Việc xây dựng cần xuất phát từ nhu cầu và khả năng sử dụng thực tế của người dân, bảo đảm giao diện đơn giản, thao tác dễ dàng, phù hợp với thiết bị di động và điều kiện tiếp cận công nghệ. Đồng thời, phải chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin để người dân yên tâm sử dụng.

Một yếu tố tiên quyết nữa, theo ông Trần Văn Mai, chính là phải có lực lượng hỗ trợ và đồng hành tại cơ sở. Bởi lẽ, công nghệ dù thuận tiện đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người dân không biết cách sử dụng. Do đó, chính quyền cần phát huy vai trò của cán bộ địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và người có uy tín trong cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Đưa chính sách, pháp luật của nhà nước đến gần dân hơn

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trần Văn Mai cũng cho hay, thực tiễn triển khai nền tảng số Hue-S của thành phố Huế đã cho thấy công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được xây dựng từ nhu cầu của người dân, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có sự đồng hành trong quá trình triển khai. Thước đo hiệu quả không phải là có bao nhiêu dịch vụ được đưa lên môi trường số, mà là có bao nhiêu người dân thực sự sử dụng, tiếp cận và thụ hưởng được những tiện ích đó.

Với quan điểm đó, thời gian qua, Trung tâm HueIOC đã đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nhiều nền tảng số, đa dạng hóa kênh thông tin và mở rộng phạm vi tiếp cận người dân.

Cụ thể, phát huy lợi thế của Hue-S với lượng người dùng lớn, Trung tâm duy trì truyền tải thông tin thường xuyên thông qua chức năng “Truyền thông cảnh báo” trên nền tảng; đồng thời mở rộng truyền thông trên Fanpage HueIOC (có hơn 217.000 người theo dõi) và kênh Zalo OA Trung tâm HueIOC (có hơn 100.000 người quan tâm). Qua đó, tăng cường độ phủ thông tin, lan tỏa các nội dung chính thống, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Thông qua chức năng “Truyền thông cảnh báo” trên nền tảng Hue-S, đến nay Huế đã phát hành hơn 6.169 bản tin, thu hút 5,62 triệu lượt truy cập và 8.777 lượt góp ý. Riêng năm 2026, hệ thống phát hành hơn 530 bản tin, trong đó có hơn 162 bản tin truyền thông chính sách, thu hút hơn 1,9 triệu lượt tiếp cận và gần 249 nghìn lượt tương tác.

Đặc biệt, chức năng góp ý tích hợp ngay sau mỗi bản tin giúp người dân trực tiếp phản hồi, đóng góp ý kiến, tạo kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm HueIOC đã chủ trì tham mưu UBND thành phố và Sở KH&CN tổ chức 03 cuộc thi, hội thi trực tuyến trên Hue-S về tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng chống lừa đảo trên không gian mạng và tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Huế, thu hút 248.659 lượt tham gia.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các Cuộc thi, Hội thi trực tuyến trên Hue-S như: tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế; tìm hiểu pháp luật về người cao tuổi, phụ nữ và pháp luật về phòng, chống ma túy. Trong đó, Hội thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng thu hút 166.315 lượt tham gia; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy thu hút hơn 153.000 lượt tham gia.

“Những kết quả này cho thấy việc ứng dụng nền tảng số và tổ chức các hoạt động tương tác trực tuyến đã góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng”, đại diện Trung tâm HueIOC nhận xét.