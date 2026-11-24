TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác dân tộc, từ số hóa dữ liệu, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công đến kết nối sinh kế với thị trường trực tuyến, nhằm đưa chính sách đến đúng đối tượng, sát nhu cầu.

Số hóa dữ liệu, nâng hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc

TPHCM hiện có hơn 590.000 đồng bào thuộc 53 dân tộc sinh sống, học tập và làm việc. Sự đa dạng về thành phần dân tộc, địa bàn cư trú và sinh kế đặt ra yêu cầu chính sách chăm lo phải sát với đặc điểm, nhu cầu từng cộng đồng.

Trong đó, chuyển đổi số mở thêm phương thức triển khai công tác dân tộc. Thông tin chính sách được truyền tải qua video ngắn, infographic, hướng dẫn trực quan; một số nội dung được chuyển tải song ngữ Việt - Hoa, Việt - Khmer, Việt - Chăm để người dân dễ tiếp cận.

Cùng với đó, 1.171 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng lực lượng thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hướng dẫn người dân sử dụng định danh điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, chữ ký số và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các vị sư sãi tại chùa, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, chia sẻ về chính sách và hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số. Ảnh: Phước Sáng

Một nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân tộc. Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BCĐTP của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-SDTTG, triển khai đợt cao điểm xây dựng, làm sạch dữ liệu chuyên ngành dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục tiêu là hình thành hệ thống dữ liệu bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung", phục vụ quản lý nhà nước, xây dựng chính sách và kết nối với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Riêng lĩnh vực dân tộc, Sở tập trung chuẩn hóa thông tin về người có uy tín; học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu; địa bàn cư trú; đặc trưng của các thành phần dân tộc và tình hình thực hiện chính sách dân tộc.

Sở thành lập 7 tổ công tác, bám sát 168 phường, xã, đặc khu để rà soát, thu thập, đối chiếu dữ liệu từ cơ sở, hạn chế trùng lặp, thiếu hụt, sai lệch thông tin. Việc triển khai thực hiện theo tinh thần "6 rõ - 1 xuyên suốt", gắn trách nhiệm với từng đơn vị, cá nhân và giai đoạn.

Theo lộ trình, từ ngày 21/9 đến 30/11, Sở tập trung cập nhật, làm sạch, làm giàu dữ liệu và kết nối, chia sẻ với thành phố. Từ năm 2027, hệ thống được duy trì cập nhật và vận hành thường xuyên.

Dữ liệu sau chuẩn hóa sẽ giúp thành phố nhận diện rõ hơn đặc điểm, hoàn cảnh và nhu cầu của từng nhóm đồng bào. Khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin có thể được khai thác, đối chiếu, hạn chế việc người dân phải nhiều lần cung cấp giấy tờ. Đây cũng là cơ sở đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ giáo dục, bảo hiểm y tế, vay vốn ưu đãi và các chính sách an sinh.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện dữ liệu số về đồng bào DTTS, nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát huy vai trò người có uy tín, thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm là hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không tiền mặt và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Hồi cuối tháng 9, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM phối hợp với Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển lĩnh vực dân tộc - tôn giáo”. Ảnh: Phước Sáng

Chuyển từ hỗ trợ chung sang kiến tạo sinh kế

Ứng dụng công nghệ trong công tác dân tộc còn hướng đến nâng cao đời sống, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS.

Hiện TPHCM có 16.448 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 0,44% tổng số hộ dân. Trong đó, có 70 hộ nghèo và 776 hộ cận nghèo có thành viên là người DTTS, tương ứng khoảng 0,4% tổng số hộ đồng bào DTTS.

Theo định hướng giảm nghèo đa chiều, việc hỗ trợ cần căn cứ vào hoàn cảnh từng hộ: hộ thiếu vốn được hỗ trợ vốn, hộ thiếu việc làm được kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hộ khó khăn về y tế được hỗ trợ chính sách phù hợp.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đào tạo trên 4.200 lao động DTTS, ưu tiên việc làm phi nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, từng bước hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cho biết, thành phố đang chuyển từ tư duy "hỗ trợ" sang "kiến tạo sinh kế". Hiệu quả chính sách không chỉ đo bằng kinh phí bố trí hay số hồ sơ giải quyết mà còn thể hiện qua thu nhập, mức độ hài lòng và khả năng tự chủ của từng hộ gia đình.

Việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số được kỳ vọng giúp TPHCM đổi mới phương thức quản lý, triển khai chính sách dân tộc sát thực tế hơn, đồng thời mở thêm cơ hội để đồng bào DTTS tham gia kinh tế số, cải thiện đời sống và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào DTTS Vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 519/KH-UBND về truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, các sở, ngành và UBND cấp xã phải ban hành kế hoạch truyền thông theo chủ đề từng năm. Thành phố duy trì chuyên trang, chuyên mục trên báo chí và nền tảng số; mỗi năm xây dựng ít nhất một sản phẩm truyền thông, tổ chức hoặc lồng ghép tối thiểu một cuộc thi tìm hiểu, sáng tác về các chương trình mục tiêu quốc gia. Đáng chú ý, 100% đơn vị hành chính xã phải duy trì ít nhất 2 bản tin, bài phát thanh mỗi tuần. Tại địa bàn có đông đồng bào DTTS, chú trọng phát thanh bằng tiếng dân tộc để người dân thuận lợi tiếp cận thông tin, chính sách. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 4 nhóm: phổ biến chủ trương, chính sách; phát triển kinh tế nông thôn gắn với OCOP, làng nghề và du lịch; giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn xanh, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử trong nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, TPHCM triển khai mô hình “một nội dung gốc - nhiều sản phẩm - đa nền tảng”, phát triển infographic, video ngắn, podcast, sổ tay điện tử và nội dung trên mạng xã hội. Cán bộ cơ sở sẽ được tập huấn kỹ năng truyền thông số, xử lý khủng hoảng; phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng và người có uy tín. Hàng năm, thành phố đánh giá, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; sơ kết vào năm 2028 và tổng kết giai đoạn vào năm 2030.