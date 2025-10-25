Ngày 25/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo – Những lợi ích và thách thức”, thu hút nhiều chuyên gia, nhà giáo và nhà quản lý tham dự.

Ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Nghị quyết 71-NQ/TW (22-8-2025) của Bộ Chính trị xác định “chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo” là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược". Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là mệnh lệnh của thực tiễn, đòi hỏi ngành giáo dục phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học để bắt kịp xu thế toàn cầu.

Ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo ông, AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho giáo dục Việt Nam như mở rộng tiếp cận tri thức, thu hẹp khoảng cách vùng miền, thúc đẩy giáo dục cá nhân hóa và khơi dậy sáng tạo, song cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn dữ liệu, đạo đức học thuật, năng lực số của giáo viên và nguy cơ phụ thuộc công nghệ.

“Làm thế nào để AI phục vụ con người, chứ không thay thế con người – đó là câu hỏi cốt lõi", ông Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh.

TS Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đưa ra 6 khuyến nghị trọng tâm: Xây dựng chương trình “AI Literacy quốc gia” phổ cập hiểu biết về AI cho giáo viên, học sinh; Bồi dưỡng kỹ năng số và đạo đức sử dụng AI cho giáo viên; Tích hợp AI vào các môn STEM; Xây dựng khung đạo đức học thuật và sử dụng AI trong giảng dạy, nghiên cứu; Đầu tư hạ tầng số, phát triển nền tảng AI “Make in Vietnam”; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về AI trong toàn ngành giáo dục.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Hoàng Hùng

Đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, GS.TS Lê Anh Vinh, cho biết Bộ GD-ĐT đang xây dựng chương trình giáo dục AI từ lớp 1 đến lớp 12, song việc triển khai còn hạn chế do thiếu nhân lực và hạ tầng. Ông đề xuất 3 trụ cột để phát triển bền vững: chính sách nhất quán, chương trình linh hoạt và nguồn lực được đầu tư đồng bộ.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ KH-CN sớm tham mưu Chính phủ ban hành khung đạo đức AI và chương trình giáo dục AI cho phổ thông. Đồng thời nghiên cứu thành lập Quỹ chuyển đổi số trong giáo dục để huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy ứng dụng AI và hạ tầng số trong ngành.



