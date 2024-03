Liên quan đến vụ việc nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù (Hà Nội) khiến cảnh sát phải huy động lực lượng tìm kiếm, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ việc, do người vợ muốn gây áp lực với chồng.

Cũng theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, bước đầu đơn vị nắm được thông tin do người phụ nữ này không liên lạc được với chồng hơn 1 tuần nay nên đã đi ô tô lên cầu Đông Trù rồi bỏ lại phương tiện, thư tuyệt mệnh và tạo hiện trường giả ôm con nhảy cầu để dọa chồng.

Lực lượng CSGT chạy ca nô tìm kiếm tại khu vực cầu Đông Trù

Cảnh sát PCCC&CNCH phải cử lực lượng lặn xuống sông để tìm kiếm

Vị đại diện cho rằng, việc làm của người phụ nữ này gây ảnh hưởng đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi phải huy động phương tiện, lực lượng để tìm kiếm. Theo vị đại diện này, mỗi người dân cần suy nghĩ trước khi hành động, không vì một chuyện riêng tư nhỏ mà ảnh hưởng đến nhiều người.

Trước đó, sáng 1/3, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, thông tin về việc phát hiện ô tô mang biển số 88A - 178.XX đỗ trên cầu Đông Trù, bên cạnh có 4 đôi dép của 1 người lớn và 3 trẻ em. Trong xe, người dân tìm thấy lá thư tuyệt mệnh và nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em.

Nhiều tàu, thuyền của người dân làm nghề chài lưới tìm kiếm dọc sông

Người dân đã thông báo sự việc đến lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng tìm kiếm. Hoạt động tìm kiếm kéo dài khoảng 5 giờ và nhận được sự trợ giúp của nhiều người dân làm nghề chài lưới.

Đến khoảng 11h cùng ngày, cuộc tìm kiếm kết thúc do nhận được thông tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc 4 mẹ con vẫn an toàn.