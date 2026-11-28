Đổi mới phương pháp tuyên truyền, kết hợp ứng dụng công nghệ số, xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) đang từng bước đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào.

Đa dạng cách tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm

Xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu có địa bàn rộng, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với những nét văn hóa, phong tục tập quán đa dạng. Đây vừa là điều kiện để địa phương phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu phải có cách tuyên truyền phù hợp với từng nhóm dân cư.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành tư pháp mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thay vì chỉ tập trung vào các hội nghị phổ biến văn bản, địa phương chú trọng đưa nội dung pháp luật đến gần đời sống thông qua những hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận.

Người dân xã Bình Lư tại một hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Trần Như Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết, xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp bản, buổi sinh hoạt cộng đồng; đồng thời sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng tin, bài trên cổng thông tin điện tử, fanpage và các kênh thông tin của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo từng nhóm đối tượng, địa bàn và vấn đề người dân quan tâm. Với những bản còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin, cán bộ chuyên môn phối hợp với trưởng bản, các tổ chức đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở, lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp để bà con tham gia.

Thay vì truyền đạt những quy định pháp luật khô cứng, cán bộ tập trung giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các tình huống thường gặp trong sản xuất, sinh hoạt. Người dân cũng được trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề còn vướng mắc để được giải đáp ngay tại cơ sở.

Hiện xã có 32 tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, công chức công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền tại các bản, hội nghị và các buổi sinh hoạt chi hội. Việc phân công tuyên truyền viên bám sát địa bàn giúp nội dung phổ biến phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ số, mở rộng cách tiếp cận pháp luật

Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Bình Lư là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân. Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các bản, địa phương tận dụng cổng thông tin điện tử, fanpage và các nền tảng mạng xã hội để đăng tải tin, bài, hình ảnh về chính sách, pháp luật mới. Cách làm này giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, thường xuyên, người dân có thể chủ động tìm hiểu khi có nhu cầu.

Không chỉ đưa thông tin pháp luật lên môi trường số, xã còn chú trọng hướng dẫn người dân từng bước làm quen và sử dụng công nghệ trong giải quyết công việc hằng ngày. Thông qua sự phối hợp giữa công an xã, đội ngũ tuyên truyền viên và Trung tâm Phục vụ hành chính công, bà con được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến.

Đây cũng là cách để công tác tuyên truyền gắn với thực hành, giúp người dân hiểu được lợi ích cụ thể của chuyển đổi số thay vì chỉ nghe giới thiệu về các tiện ích công nghệ. Những người chưa thành thạo được cán bộ hướng dẫn từng bước, qua đó hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các nguồn thông tin chính thống.

Cùng với đó, lực lượng công an xã tăng cường tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhận diện đường link giả mạo và cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư, vay tiền, tuyển dụng không rõ nguồn gốc. Tại các trường học, học sinh cũng được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin riêng tư và chủ động thông báo cho gia đình, thầy cô khi gặp tình huống đáng ngờ.

Nội dung tuyên truyền vì thế không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật mà còn mở rộng sang trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết cho người dân. Đây là hướng tiếp cận thiết thực, nhất là trong bối cảnh các giao dịch, thủ tục hành chính và hoạt động trao đổi thông tin ngày càng được thực hiện trên môi trường mạng.

Nhờ triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, xã Bình Lư đã tổ chức 302 cuộc tuyên truyền với 17.650 lượt người tham gia. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Bà con chủ động tìm hiểu các quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình, thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, xã Bình Lư tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, phát huy vai trò của lực lượng công an, trưởng bản và người có uy tín; đồng thời lựa chọn nội dung sát với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, nhất là người dân ở những bản còn khó khăn và học sinh.

Từ những thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân, công tác tuyên truyền pháp luật ở Bình Lư đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng những bản làng bình yên, người dân sống và làm việc theo pháp luật, chung sức phát triển quê hương.