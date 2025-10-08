Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đối tượng áp dụng vẫn giữ nguyên là viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại các cơ sở y tế công lập.

Dự thảo bổ sung đối tượng áp dụng là viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập; các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế; tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y; tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự...

Dự thảo cũng bổ sung đối tượng nhân viên y tế tại tổ dân phố thuộc phường, đặc khu được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng; đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với nhóm đối tượng này và duy trì ổn định lực lượng nhân viên y tế tại tổ dân phố ở các phường, đặc khu.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Về chế độ phụ cấp trực, dự thảo nêu rõ, người lao động trực 24/24h vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực. Mức phụ cấp này được áp dụng với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức phụ cấp 255.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng với: cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an...

Mức phụ cấp 185.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với: các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu).

Các trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an… áp dụng mức phụ cấp 70.000 đồng/người/phiên trực.

Ngoài ra, theo dự thảo, nếu trực tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; nếu trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần.

Chế độ với người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện

Người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an… áp dụng mức 125.000 đồng/người/phiên trực.

Các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu) sẽ có mức phụ cấp 90.000 đồng/người/phiên trực.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Với trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập sẽ áp dụng mức 35.000 đồng/người/phiên trực.

Người lao động trực 24/24h được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/phiên trực.

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Đối tượng Mức phụ cấp (đồng/người/phẫu thuật) Loại đặc biệt Loại I Loại II Loại III Người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính 790.000 355.000 185.000 140.000 Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê 565.000 255.000 140.000 85.000 Người giúp việc cho ca mổ 340.000 195.000 85.000 40.000

Chế độ hỗ trợ với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản

Dự thảo đề xuất trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hàng tháng với mức bằng 0,7 hoặc 0,5 so với mức lương cơ sở.

Cụ thể, mức 0,7 được áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại: thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, bản tại các xã vùng khó khăn; tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

Như vậy, dự thảo điều chỉnh từ mức cũ là “0,5 và 0,3 lần mức lương tối thiểu chung” thành “0,7 và 0,5 lần mức lương cơ sở”.