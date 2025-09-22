Theo Mundo, Lamine Yamal đã chuẩn bị kỹ càng cho màn đại náo tại Paris vào tối nay (22/9, theo giờ địa phương), tức rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Lamine Yamal chuẩn bị tiệc linh đình ở Paris, nếu giành Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Insta L.Y

Cụ thể, sao trẻ Barca sẽ đi dự lễ cùng đoàn tùy tùng gồm 20 người, chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Lamine Yamal cùng người thân sẽ diện trang phục của Dolce & Gabbana

Nguồn trên cho biết, Yamal đã có kế hoạch ăn mừng lớn ở Paris, nếu được xướng tên là người chiến thắng.

Năm nay, để giữ bất ngờ đến phút chót, người chiến thắng Quả bóng vàng 2025 không được BTC (tạp chí France Football) thông báo trước, thực hiện ghi hình và phỏng vấn,… Thay vào đó, kết quả bầu chọn cụ thể sẽ được công bố trực tiếp tại gala trao giải.

Sao trẻ Barca khoe ảnh bên người yêu - nữ rapper Argentina, hơn 7 tuổi. Ảnh: Insta L.Y

Ousmane Dembele và Lamine Yamal là 2 ứng viên nặng ký cho danh hiệu, trong đó tiền đạo PSG được đánh giá nhỉnh hơn bởi đóng góp lớn của anh được cụ thể hóa bằng danh hiệu Champions League lịch sử của đội bóng Paris, trong mùa giải ngoạn mục giành cú ăn 3 (thêm Ligue 1 và Cúp QG Pháp).

Trong khi đó, Lamine Yamal đem đến những khoảnh khắc chói sáng trên sân, thăng hoa với Barca (giành cú ăn 3 quốc nội), chỉ hơi tiếc là đoàn quân Hansi Flick phải dừng chân tại bán kết Cúp C1.

Lamine Yamal cho biết, sẽ thật tuyệt nếu giành được Quả bóng vàng ở tuổi 18 nhưng nếu điều đó chưa đến, anh sẽ tiếp tục phấn đấu, vì mục tiêu là chiến thắng nhiều lần, chứ không chỉ một!

Yamal vắng mặt mấy trận gần đây của Barca, sau khi trở về từ kỳ FIFA Days tháng 9 với tuyển Tây Ban Nha. Lamine Yamal bị đau ở xương mu, cần điều trị cẩn trọng, không được vội vàng trở lại thi đấu.

Dembele được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Goal

HLV Hansi Flick đã rất tức giận với Yamal khi trong lúc cần tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục thì vừa qua anh lại thản nhiên đi ghi hình, quay quảng cáo,…

Trong khi phía Barca rộn ràng, nhất là Lamine Yamal thì cũng có thành viên sẽ không đến Paris. Đó là Pedri (dù có tên trong danh sách ứng viên), người quyết định ở nhà để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, tập trung cho trận tiếp theo của đội.

Phía kình địch Real Madrid cũng không đến dự lễ, như Mbappe xác nhận sẽ theo dõi qua TV, ủng hộ người bạn thân Ousmane Dembele giành chiến thắng.