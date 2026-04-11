23h30 ngày 11/4, sân Camp Nou:

Sau cú sốc thất bại 0-2 ở trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid hồi giữa tuần, khiến vòng bán kết trở nên rất khó khăn, các kết luận đang được rút ra trong nội bộ Barcelona.

Không phải tất cả đều tiêu cực, dù CLB thừa nhận rằng việc đi tiếp là rất khó.

Barca phải đứng dậy sau trận thua Atletico. Ảnh: MD

Bản tổng kết cuối cùng là sự pha trộn giữa tự phê bình, sự tức giận trước những vận rủi đeo bám đội bóng, và niềm hy vọng dựa trên màn trình diễn khi chỉ còn 10 người trên sân.

Sự tiến bộ trong lối chơi kể từ khi Hansi Flick tiếp quản cũng được nhắc đến, ngay cả khi Barca thừa nhận rằng họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để cạnh tranh ở một giải đấu như Champions League, nơi mà những sai lầm nhỏ nhặt cũng bị trừng phạt nặng nề.

Một mặt Barca khiếu nại UEFA – nhưng không thay đổi được gì, mặt khác Hansi Flick chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận derby Catalunya với Espanyol ở vòng 31 La Liga.

Derby với Espanyol luôn quan trọng, ngay cả khi vị thế hai đội rất khác nhau. Flick hướng đến 3 điểm, đồng thời cũng là sự khích lệ toàn đội cho chuyến đi đến Metropolitano sau đó ít ngày.

“Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội và bất cứ ai ra sân trận derby cũng sẽ thi đấu xuất sắc”, Flick cho biết khi được hỏi liệu có xoay vòng nhân sự hay không. “Tất nhiên, như mọi khi, chúng tôi phải chăm sóc các cầu thủ và quản lý thời gian thi đấu của họ”.

Flick muốn lấy 3 điểm trước Espanyol. Ảnh: EFE

Flick nhấn mạnh Lamine Yamal sẽ luôn đá chính, dù anh đang gặp khó khăn khi bất lực trước Atletico. Ông cũng kêu gọi bảo vệ cầu thủ 18 tuổi này trước những pha vào bóng thô bạo trên sân cỏ.

Một điểm đáng chú ý của Barca là Frenkie de Jong trở lại sau chấn thương, nhưng nhiều khả năng chỉ tham dự trận đấu từ ghế dự bị. Chiến lược gia người Đức không loại trừ khả năng Gavi đá chính sau thời gian dài.

Con đường đến chức vô địch La Liga đang rộng mở với Barca. Dù vậy, Flick không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa, chỉ có chiến thắng mới giúp “Blaugrana” thêm tinh thần để đấu Atletico.

Lực lượng:

Barca: Bernal, Raphinha, Christensen chấn thương.

Espanyol: Puado, Riedel chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; Eric Garcia, Gavi; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo; Ferran Torres.

Espanyol (4-5-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.