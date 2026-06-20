Lính Mỹ. Ảnh: Anadolu

Hãng tin NBC ngày 19/6 cho biết, các ca mắc cúm chỉ giới hạn trong khu huấn luyện quân sự cơ bản của căn cứ, nơi các tân binh sinh hoạt và huấn luyện trong điều kiện ở gần nhau, không gian chung chật hẹp.

Người phát ngôn của không quân đã xác nhận với đài phát thanh Texas về sự bùng phát dịch bệnh và cho biết 160 thành viên đã nhiễm virus trong ba tuần qua.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo việc tiêm phòng cúm hàng năm sẽ không còn là yêu cầu bắt buộc đối với quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị và các nhân viên khác của Bộ Quốc phòng. Ông gọi quy định này là “vô lý” và “vượt quá phạm vi cần thiết".

Dịch cúm tại căn cứ San Antonio–Lackland xảy ra trong bối cảnh có nhiều tranh luận về chính sách vắc-xin trong chính quyền của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã thúc đẩy một loạt thay đổi trong chính sách vắc-xin liên bang kể từ khi nhậm chức. Bộ trưởng này cho biết chính quyền đang tìm cách tăng tính minh bạch, giải quyết các xung đột lợi ích tiềm ẩn và khôi phục niềm tin của công chúng vào việc giám sát vắc-xin.

Các quan chức Mỹ cho hay, sau khi quy định bắt buộc tiêm phòng được hủy bỏ, chỉ có khoảng 40% học viên không quân chọn tiêm vắc-xin cúm. Để đối phó với số ca mắc cúm tăng, không quân đã khôi phục tiêm phòng cúm bắt buộc cho các tân binh tại Lackland.