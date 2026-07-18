Chia sẻ với VietNamNet, TS Thân Thanh Sơn, Trưởng Ban Đào tạo (ĐH Công nghiệp Hà Nội) cho hay, năm 2026, nhà trường chủ yếu tuyển sinh bằng các tổ hợp A00, A01 và D01. Những năm gần đây, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường dao động trong khoảng 21-26 điểm.

Theo ông Sơn, qua phân tích tổng quan phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với 21-25 điểm, khoảng điểm có thể trúng tuyển vào phần lớn các ngành tại trường, nguồn tuyển nhỉnh hơn so với năm ngoái.

Ông cho biết, số thí sinh đạt mức điểm này ở cả ba tổ hợp đều nhỉnh hơn năm 2025. Thống kê từ hệ thống đăng ký dự tuyển của trường (để thí sinh nộp các loại chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi đánh giá năng lực/tư duy...) cũng cho thấy số nguyện vọng tăng khoảng 3.000, lên hơn 61.000, trong khi chỉ tiêu chỉ tăng khoảng 300, đạt 8.300.

"Điểm chuẩn các ngành của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay có thể nhỉnh hơn một chút so với năm 2025, một số ngành vẫn giữ ổn định", ông dự báo.

TS Thân Thanh Sơn, Trưởng Ban Đào tạo của ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Trong bối cảnh chung đó, theo dự đoán của ông Sơn, các ngành có khả năng tăng điểm chuẩn nhiều nhất năm nay là Công nghệ kỹ thuật, Máy tính, Công nghệ thông tin.

Ông Sơn cho rằng năm nay, thí sinh sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành này nhờ tác động của Nghị định 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, định hướng phát triển các lĩnh vực STEM của đất nước cũng góp phần thu hút người học.

Tuy nhiên, theo ông, những dự báo trên chỉ mang tính tham khảo bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào điểm xét tuyển mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu từng ngành, chương trình đào tạo và đặc biệt là số lượng thí sinh đăng ký thực tế.

Ông Sơn cho biết, theo kế hoạch, nhà trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026 trước 17h ngày 13/8.

Cuối năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã chính thức trở thành ĐH Công nghiệp Hà Nội, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, ĐH Công nghiệp Hà Nội gồm 5 trường: Trường Cơ khí - Ô tô; Trường Điện - Điện tử, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Kinh tế; Trường Ngoại ngữ - Du lịch.

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI.

Năm 2026, ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; 4 chương trình đào tạo mới là Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh theo 5 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp xét tuyển.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Với các phương thức xét tuyển bằng học bạ kết hợp, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực và Đánh giá tư duy, thí sinh phải tốt nghiệp THPT năm 2026 và có điểm học bạ cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.