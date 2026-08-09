Điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại năm 2026 như sau:

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển (trước ngày 13/8) tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước 17h ngày 21/8; nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại trường ngày 4/9.

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường ĐH Thương mại tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17h ngày 28/8; nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại trường từ ngày 14/9 đến 19/9.

Trường ĐH Thương mại sẽ khai giảng khóa học ngày 5/9. Thời gian học “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm, đầu khóa năm học 2026- 2027” từ ngày 6/9.

Sinh viên Trường ĐH Thương mại. Ảnh: TMU.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh 6.100 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, với các phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT; Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố).

Về học phí, các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐH Thương mại có mức thu từ 2.575.000 đến 3.069.000 đồng/tháng, tùy từng chương trình. Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) có học phí 4.235.000 đồng/tháng; chương trình tiên tiến 200 triệu đồng/khóa; chương trình song bằng quốc tế 260 triệu đồng/khóa.