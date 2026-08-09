Năm 2026, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo đó, tại Trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25 đến 29,7 điểm. Mức điểm cao nhất là 29,7 điểm đối với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại; tiếp theo là Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mức 29,5 điểm. Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66. Điểm xét tuyển của nhóm ngành này được xác định trên thang điểm 40, trong đó môn Toán được nhân hệ số 2. Đối với các ngành/chương trình xét tuyển theo thang điểm 40, không áp dụng chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác.

Tại Phân hiệu TP.HCM, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8 đến 28,5 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục xét tuyển cho Cơ sở Quảng Ninh với điểm trúng tuyển là 23 điểm, áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương năm 2026 với từng mã xét tuyển/chương trình đào tạo như sau:

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng.

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu đại học chính quy tại trụ sở chính ở Hà Nội, Cơ sở II tại TPHCM và Cơ sở Quảng Ninh.

Nhà trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường;

- Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.