Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH CMC năm 2026 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,7 đến 26,9 điểm trên thang điểm 40.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH CMC theo từng ngành, chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển năm 2026 như sau:

Trường ĐH CMC cho biết sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học tới thí sinh từ ngày 10/8. Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8. Việc hoàn tất xác nhận nhập học là điều kiện để thí sinh chính thức trở thành tân sinh viên của trường.