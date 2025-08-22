Cụ thể, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2025 như sau:

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17h ngày 30/8.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, sau đó tiếp tục thực hiện nhập học trực tuyến tại Cổng thông tin: https://qlnhaphoc.hvtc.edu.vn theo thông báo và hướng dẫn của Học viện.

Sau khi đăng ký nhập học trực tuyến thành công, thí sinh tải Giấy báo nhập học (bản điện tử) trên Cổng thông tin của Học viện. Chi tiết xem tại thông báo hướng dẫn trên website hvtc.edu.vn.

Sau thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận và hoàn tất thủ tục nhập học trực tuyến trên cả Cổng của Bộ GD-ĐT và Cổng thông tin của Học viện sẽ được xem là từ chối nhập học. Thời gian nhập học trực tiếp, thời gian học chính khóa được thông báo chi tiết trên website của trường.