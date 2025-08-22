Năm 2025, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải là ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 24,5 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025 như sau:

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải lưu ý, thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển tương ứng với từng phương thức xét tuyển là trúng tuyển.

Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh xem hướng dẫn xác nhận nhập học và thủ tục nhập học.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển bản mềm qua email và bản cứng qua đường bưu điện về địa chỉ nhà của thí sinh.