Năm 2025, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 25,37 đến 29,84 điểm tuỳ thuộc vào từng ngành. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý có điểm chuẩn cao nhất là 29,84 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như sau: