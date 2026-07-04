Cụ thể, Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) trên thang điểm 30 như sau:

Thí sinh lưu ý đáp ứng điều kiện ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng trên cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 để được xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, sau khi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, cần đồng thời thực hiện hai bước: đăng ký thông tin xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương và đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu đại học chính quy tại trụ sở chính ở Hà Nội, Cơ sở II tại TPHCM và Cơ sở Quảng Ninh.

Nhà trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường;

- Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.