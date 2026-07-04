Theo đó, điểm nhận hồ sơ xét tuyển được áp dụng đối với thí sinh khu vực 3, với tất cả các môn đều tính hệ số 1, không tính điểm thưởng và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mức điểm này áp dụng chung cho tất cả tổ hợp gồm ba môn thi hoặc bài thi.

Đối với các ngành tuyển sinh đại học chính quy trong nước, điểm sàn là 19 điểm (thang điểm 30) đối với ba phương thức: sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả thi tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi quy đổi tương đương về thang điểm 30.

Riêng các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật và Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển được áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sư phạm do Bộ GD-ĐT quy định.

Sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, điểm sàn là 15 điểm (thang điểm 30) đối với ba phương thức: sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả thi tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi quy đổi tương đương về thang điểm 30.

Riêng phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), điểm sàn là 18 điểm, tính theo tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển của cả ba năm THPT.

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