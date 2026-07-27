Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết từ dữ liệu của hệ thống tuyển sinh Bộ GD-ĐT, trường ghi nhận gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay, giảm hơn 10.000 so với năm 2025.

Lý giải sự sụt giảm này, ông Sơn cho rằng một phần xuất phát từ quy định mới về ngưỡng điều kiện xét tuyển. Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký vào đại học.

Bên cạnh đó, năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như trước. Dù các trường chưa có dữ liệu về tổng số nguyện vọng đăng ký, ông Sơn dự báo lượng nguyện vọng vào trường cũng sẽ giảm do quy định mới này.

Dự báo về điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường ĐH Công Thương TPHCM, ông Sơn cho rằng mặt bằng có thể tương đương năm 2025.

Cụ thể, nhóm ngành Kỹ thuật như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dự kiến dao động 19-22 điểm.

Nhóm Công nghệ tiếp tục là nhóm có mức cạnh tranh cao nhất. Các ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin được dự báo đạt 22-24,5 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM.

Ở khối Kinh tế, các ngành marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh có thể lấy 22-24,5 điểm. Trong khi đó, luật và luật kinh tế dự kiến ở mức 22,5-23,5 điểm.

Các ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc được dự báo khoảng 23,5-24 điểm nhờ nhu cầu nhân lực ổn định. Nhóm ngành du lịch, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể đạt 22-23 điểm.

Đối với các phương thức xét tuyển khác điểm chuẩn sẽ còn cao hơn.

Trong đó điểm chuẩn dự kiến cho phương thức xét học bạ THPT của các ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, luật kinh tế ở mức 26,5-27,5 điểm; ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc khoảng 27 điểm; công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo khoảng 25,5 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, các ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến lấy dưới 750 điểm; nhóm kinh tế, du lịch và ngôn ngữ dao động khoảng 700-800 điểm.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Công Thương TPHCM dao động từ 17-24,5 điểm. Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm. Nhiều ngành thuộc khối kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch và luật cũng lấy trên 23 điểm. Các ngành kỹ thuật có điểm chuẩn từ 18,5-23 điểm.

Theo các phương thức khác, điểm chuẩn học bạ dao động 20,33-26,5 điểm; điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM từ 607 đến 800 điểm; điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM từ 20,25 đến 26,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TPHCM năm 2025 như sau: