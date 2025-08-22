Điểm chuẩn các ngành dao động từ 15 đến 21 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 15-19 điểm tùy ngành. Trong đó, điểm chuẩn ngành Dược học là 19 điểm, các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Đối với các phương thức xét học bạ, điểm chuẩn ngành Dược học là 21 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; tất cả các ngành còn lại là 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2025, điểm chuẩn 700 điểm ở ngành Dược học; 650 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; các ngành còn lại 600 điểm.

Với phương thức xét tuyển điểm thi VSAT 2025, điểm chuẩn là 275 điểm với ngành Dược học; các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250; tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM dao động 16-21 điểm, nhóm ngành Công nghệ - Kỹ thuật, Truyền thông - Marketing, Kinh tế - Quản trị dẫn đầu.

Cụ thể, các ngành Công nghệ thông tin, Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm. Kế đó, các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 20 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn 18-19 gồm Công nghệ ô tô điện, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thiết kế đồ họa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, An toàn thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Thú y. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 16-17 điểm.