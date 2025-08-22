Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 16 đến 24,5. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất là 24,5. Nhiều ngành có điểm chuẩn 24 như: Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiến; Công nghệ ô tô - chương trình tiên tiến; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - chương trình tiên tiến; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến.