Trường Đại học Hùng Vương TPHCM chính thức công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM dao động từ 15 đến 20 ở hình thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành Luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TPHCM năm 2025.

Theo thống kê, mức điểm đăng ký xét tuyển vào trường cao nhất là 27,72 (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc). Nhiều ngành khác cũng ghi nhận nhiều thí sinh từ 27 điểm trở lên như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch - Lữ hành, Tâm lý học. Phổ điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển các ngành dao động 18-23 điểm.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8, sau đó hoàn tất thủ tục tại trường hoặc hệ thống trực tuyến của trường theo hướng dẫn.

Tân sinh viên nhập học vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, từ 6h đến 18h tại cơ sở Gò Vấp - số 194 Lê Đức Thọ, phường An Nhơn, TPHCM (phường 6, quận Gò Vấp cũ) và cơ sở quận 6 - số 37 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TPHCM (phường 12, quận 6 cũ).

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM cam kết không tăng học phí toàn khóa 2025-2029 giúp phụ huynh yên tâm kế hoạch tài chính.