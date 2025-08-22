Trường Đại học Ngoại ngữ và tin học TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2025.

Đối với phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp 19/23 ngành có điểm chuẩn là 15. 4 ngành còn lại có điểm chuẩn 17.

Đối với phương thức xét học bạ: 4 ngành có điểm chuẩn là 20. 19 ngành có điểm chuẩn 18.

Riêng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 4 ngành lấy điểm 600/1200 còn lại tất cả các ngành đều lấy 500 điểm, có thể nói là rất thấp.

Điểm chuẩn cụ thể như sau: