Một số trường đại học ở phía Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó nhiều trường có điểm chuẩn rất cao.
Trường Đại học Ngoại ngữ và tin học TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2025.
Đối với phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp 19/23 ngành có điểm chuẩn là 15. 4 ngành còn lại có điểm chuẩn 17.
Đối với phương thức xét học bạ: 4 ngành có điểm chuẩn là 20. 19 ngành có điểm chuẩn 18.
Riêng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 4 ngành lấy điểm 600/1200 còn lại tất cả các ngành đều lấy 500 điểm, có thể nói là rất thấp.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
