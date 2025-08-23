Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Công đoàn năm 2025 như sau:

Trường ĐH Công đoàn lưu ý, tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển; những thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm trúng tuyển không áp dụng tiêu chí phụ.

Thang điểm xét tuyển đối với các phương thức là 30 (ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh - chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế có điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Điểm xét tuyển được quy đổi về thang 30).

Ngành Luật: điểm môn Toán, Văn phải từ 6 trở lên.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày 23/8 đến 17h ngày 30/8; quá thời hạn này thí sinh không xác nhận được xem là từ chối nhập học.