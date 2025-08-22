Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) vừa công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó ngành Sư phạm Ngữ văn dẫn đầu với 28,52 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử (28,31) và Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,03) cũng nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao. Phần lớn các ngành khác dao động từ 24 đến 26 điểm. Ngành Quản lý thể dục thể thao thấp nhất với 20,25 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 như sau: