Cụ thể, điểm chuẩn của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025 như sau:

Học viện lưu ý thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng thời phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Học viện hoặc chuyển phát nhanh/chuyển phát ưu tiên (tính theo dấu bưu điện kể từ ngày cuối cùng thí sinh xác nhận nhập học) về địa chỉ:

+ Tại Hà Nội: Bộ phận tuyển sinh, Phòng G103, nhà G, Học viện Hành chính và Quản trị công, cơ sở 36 đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

+ Tại Đà Nẵng: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học (B101) nhà B, trụ sở Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Đà Nẵng, số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng.

+ Tại TPHCM: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại số 10, đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, TPHCM.

+ Tại tỉnh Đắk Lắk: Phòng Quản lý đào tạo và Khoa học, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại tỉnh Đắk Lắk, số 02, đường Trương Quang Tuân, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.