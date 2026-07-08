Theo đó, điểm sàn của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải theo các phương thức xét tuyển năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải tuyển tổng 7.000 chỉ tiêu, bằng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Học phí của trường đối với các chương trình đại trà năm học 2026-2027 dự kiến khoảng 20-25 triệu đồng 1/năm, tùy từng ngành/chương trình học và số lượng đăng ký học tập của sinh viên); các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, học phí theo các đề án riêng đã được phê duyệt.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

Ngoài các học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích tốt, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải còn có chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với các lớp tài năng như sau:

- Học bổng 100% học phí toàn khóa (khoảng 200 triệu/khóa) cùng sinh hoạt phí 5 triệu/1 tháng (10 tháng/1 năm) dành cho tân sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật từ cấp tỉnh/thành phố trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 27 điểm trở lên.

- Học bổng 70% học phí toàn khóa cùng sinh hoạt phí 3 triệu/1 tháng (10 tháng/1 năm) dành cho tân sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 25 điểm trở lên.

- Học bổng 50% học phí toàn khóa cùng sinh hoạt phí 1 triệu/1 tháng (10 tháng/1 năm) đối với tân sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22 điểm trở lên.