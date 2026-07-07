Theo đó, nguyên tắc quy đổi điểm của Trường ĐH Giao thông vận tải là điểm gốc được lấy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trúng tuyển của các phương thức còn lại sẽ được quy đổi về điểm thi tốt nghiệp. Cụ thể:

- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA): sử dụng bảng quy đổi do ĐH Bách khoa Hà Nội quy định.

- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA): sử dụng bảng quy đổi do ĐH Quốc gia Hà Nội quy định.

- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM: sử dụng bảng quy đổi do ĐH Quốc gia TPHCM quy định.

- Với phương thức xét theo kết quả học bạ THPT: sử dụng bảng quy đổi theo quy tắc bách phân vị và chênh lệch điểm giữa thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm học bạ THPT.

Cụ thể, bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) giữa các phương thức xét tuyển như sau:

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn):

- Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức xét kết hợp điểm học bạ THPT với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo thang điểm 30, cách tính tổng điểm xét tuyển như sau:

Tổng điểm xét tuyển = (Môn Toán x 2 + 2 môn còn lại) x3/4 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh: Tổng điểm xét tuyển = (Môn Toán + môn tiếng Anh + môn còn lại) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).

- Với phương thức xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội, theo thang điểm 100, quy đổi tương đương về điểm thi THPT 2026 rồi cộng điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có);

- Với phương thức xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội, theo thang điểm 150, quy đổi tương đương về điểm thi THPT 2026 rồi cộng điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có);

- Với phương thức xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM, theo thang điểm 1200, quy đổi tương đương về điểm thi THPT 2026 rồi cộng điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có);

Cụ thể, điểm sàn của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Năm nay, trường tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, phân hiệu tăng 180 chỉ tiêu.

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải.

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh theo 4 phương thức, gồm:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

- Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với một số ngành đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TPHCM.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội với một số ngành đào tạo tại Hà Nội.