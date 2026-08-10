Đây là thông tin trong Đề án phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 8/8.

ĐH Quốc gia Hà Nội được xác định là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kiến tạo chính sách trọng điểm của quốc gia; đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hà Nội, vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Đề án ưu tiên phát triển mô hình đào tạo tinh hoa, đào tạo tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Việc đầu tư được thực hiện tập trung, có chọn lọc, lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi, nhằm hình thành đội ngũ nhân tài, nhà khoa học xuất sắc, chuyên gia đầu ngành và các nhà lãnh đạo tri thức phục vụ phát triển đất nước trong dài hạn.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2030, hiện đại hóa, đột phá phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cần được xếp hạng trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; có ít nhất 1 lĩnh vực lọt vào nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Về phát triển đội ngũ, ít nhất 80% giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội có trình độ tiến sĩ, tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 30%; thu hút 500 chuyên gia, học giả quốc tế đến làm việc.

Về đào tạo, mục tiêu quy mô đào tạo sau đại học đạt tối thiểu 30%, trong đó 40% là nghiên cứu sinh; 100% nghiên cứu sinh toàn thời gian được hưởng học bổng và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định của Chính phủ; tối thiểu 60% chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và lĩnh vực ưu tiên chiến lược được giảng dạy bằng tiếng Anh; tỷ lệ sinh viên quốc tế đạt 5%.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mục tiêu đặt ra tốc độ tăng trưởng công bố quốc tế (Q1, Q2) của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 15%/năm; số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đạt 100 đơn/năm, tăng bình quân tối thiểu 15%/năm; đầu tư và vận hành 5 trung tâm xuất sắc đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ thành lập mới 50 doanh nghiệp spin-off/start-up mỗi năm; tỷ trọng nguồn thu từ khoa học công nghệ và chuyển giao đạt tối thiểu 35%.

Về cơ sở vật chất, ĐH Quốc gia Hà Nội phải hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa quy mô học tập tập trung tại Khu đô thị Hòa Lạc đạt 60.000 sinh viên.

Trong giai đoạn 2031-2035, ĐH Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu được xếp hạng trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.