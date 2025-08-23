Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2025 như sau:

Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học online trên hệ thống tuyển sinh theo địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/. Thời hạn hoàn thành trước 17h ngày 30/8.

Sau khi xác nhận nhập học online trên hệ thống tuyển sinh quốc gia, thí sinh theo dõi website: hnmu.edu.vn để hoàn thành thủ tục nhập học chính thức tại trường.

Nếu có thắc mắc về thủ tục nhập học và hồ sơ nhập học, thí sinh có thể liên hệ theo số điện thoại: 0327.438.085 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được tư vấn.