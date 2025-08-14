Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại cho hay, điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 có thể sẽ khó lường, bởi năm nay không có xét tuyển sớm và đặc biệt số thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/khảo thí quốc tế đăng ký vào trường rất đông.

Ông Trung cho biết, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Thương mại tăng 1,5 lần so với năm 2024 nên dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn dự kiến ban đầu của nhà trường. Điểm chuẩn dự kiến có thể trải rộng hơn so với các năm trước.

"Qua thống kê, có hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Thương mại. Ban đầu trường dự kiến điểm chuẩn năm nay có thể giảm 1-2 điểm, nhưng với tình hình này khả năng nếu giảm chỉ giảm nhẹ. Mặt bằng chung, các ngành có thể giảm nhẹ, nhưng do số lượng đăng ký vào lớn nên một số ngành không giảm so với năm ngoái, thậm chí ngành hot có thể tăng", ông Trung nói.

Đại diện Trường ĐH Thương mại cho hay, năm nay, Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các trường đại học cùng khai giảng vào ngày 5/9. Do đó, công tác nhập học chắc chắn sẽ gấp gáp và tân sinh viên phải lưu ý sớm hoàn thiện hồ sơ để nhập học ngay khi có kết quả trúng tuyển.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Năm 2025, học phí các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐH Thương mại từ 2,4 đến 2,79 triệu đồng/tháng, tùy theo từng chương trình đào tạo.

Học phí các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) là 3,85 triệu đồng/tháng. Học phí các chương trình đào tạo song bằng quốc tế là 260 triệu đồng/khóa học. Học phí các chương trình đào tạo tiên tiến là 180 triệu đồng/khóa học.

Nhà trường cho biết, mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề (theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ).

Năm học 2025-2026, Trường ĐH Thương mại cũng dành 32-33 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên. Đối với đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, trường cấp học bổng cho sinh viên thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo. Ngoài ra, sinh viên cũng có nhiều cơ hội được xét cấp học bổng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường.

Biến động điểm chuẩn các ngành học của Trường ĐH Thương mại những năm gần đây như sau:

Năm 2023:

Năm 2024: