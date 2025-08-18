Hôm qua (17/9), hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT và hai nhóm lọc ảo miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì), miền Nam (do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì) bước vào ngày chạy dữ liệu đầu tiên. Quy trình lọc ảo sẽ gồm 6 lần. Lần lọc ảo cuối cùng kết thúc lúc 16h30 ngày 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Điều này nhằm hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8. Ảnh: Nguyễn Huế

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhiệm vụ chủ trì nhóm lọc ảo miền Bắc của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được triển khai trong nhiều năm qua và thành quy trình thống nhất, chặt chẽ và chính xác.

Mỗi bước trong quy trình xét tuyển là một cam kết với xã hội về tính minh bạch và trách nhiệm của cả nhóm. Dữ liệu đăng ký của thí sinh phải được bảo mật, lưu trữ an toàn, đồng thời sẵn sàng kiểm tra chéo khi có yêu cầu.

Sau khi kết thúc lọc ảo, 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 và chậm nhất trước 17h ngày 22/8 phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Năm 2025, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 7,6 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng xét tuyển.

Tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 73% số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

