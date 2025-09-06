Diễn biến áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 7

Sáng nay (6/9), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ mạnh cấp 7.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, điều kiện hoạt động của ATNĐ này đang khá thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc, ở ngưỡng 29-30 độ.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong chiều tối và đêm 6/9. Nguồn: NCHMF

Đồng thời, trong vùng hoạt động của ATNĐ, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh. Do đó, cơn ATNĐ này khả năng mạnh lên thành bão lên tới 70-80% và dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay sẽ mạnh lên thành bão.

“Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025. Theo danh sách, tên quốc tế của bão số 7 sẽ là Tapah”, chuyên gia khí tượng thông tin.

Các chuyên gia cũng đánh giá, cơn ATNĐ/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới - hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn ATNĐ/bão lại có xu hướng suy yếu. Thêm vào đó, cơn ATNĐ/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.

“Với hướng di chuyển Tây Bắc thì khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao, mà sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc”, chuyên gia nhận định.

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm khí tượng, hiện tại dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9 (tức thứ 2 tuần tới). Khi đổ bộ, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế. Theo đó, Việt Nam nhận định trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9.

'Dị thường' từ điểm hình thành đến hướng di chuyển...

Theo đánh giá của chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành là ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, điểm hình thành bão này là khá cao và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc. Trong khi đó, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Bão số 7 sắp hình thành, khả năng sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, dù bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, nhưng sau đó lại trôi theo hướng Tây, về phía nước ta. Do đó, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khoảng từ chiều và đêm ngày 9-11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, chính quyền và người dân cần liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về ATNĐ/bão trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.