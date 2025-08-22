Thị trường ô tô trong nước 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực so với cùng kỳ, trong đó, doanh số của không ít mẫu xe mới gia nhập thị trường nhưng vẫn có mức tăng trưởng cao, phản ánh nhu cầu đa dạng và thị hiếu của người tiêu dùng.

Tuy vậy, lượng bán ra giữa các phân khúc xe lại có sự chênh lệch khá rõ rệt. Trong khi những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, SUV/crossover, MPV hay bán tải vẫn duy trì lượng bán ra khá cao thì các phân khúc sedan/hatchback lại kém sôi động hơn hẳn.

Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang nghiêng nhiều về các dòng xe gầm cao tiện dụng, phù hợp di chuyển gia đình và công việc, thay vì những phân khúc truyền thống vốn từng thống trị thị trường trước đây.

Bên cạnh đó, 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ của xu hướng điện hoá, khi nhiều mẫu xe điện của VinFast đạt doanh số ấn tượng và vươn lên dẫn đầu ở không ít phân khúc.

Dưới đây là những mẫu xe dẫn đầu về lượng bán ra ở mỗi phân khúc ô tô phổ thông tính từ đầu năm 2025 đến nay:

1. Xe điện cỡ mini: VinFast VF 3

Dù không phải cái tên khai mở cho phân khúc xe điện cỡ mini, nhưng VinFast VF 3 lại là cái tên được đông đảo người Việt đón nhận nhất nhờ giá rẻ, linh hoạt và tiện dụng. Trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có tới 26.223 chiếc VinFast VF 3 được bán ra thị trường, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

2. Sedan/hatchback cỡ A: Hyundai Grand i10

Phân khúc này ngày càng bó hẹp cả về số lượng mẫu xe lẫn lượng bán ra trên thị trường khi chỉ còn 3 cái tên góp mặt là Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning. Trong 7 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 là cái tên nổi trội nhất với doanh số luỹ kế đạt 1.857 chiếc.

3. Sedan cỡ B: Toyota Vios

Doanh số của Toyota Vios đạt 6.478 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2025, trở thành mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường, vượt trên các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City.

4. Sedan cỡ C: Mazda3

Lượng bán ra trong 7 tháng đầu năm của Mazda3 chỉ đạt 1.486 chiếc, nhưng đây vẫn là mẫu sedan cỡ C bán chạy nhất tại Việt Nam. Đây là phân khúc cũng đang bị bó hẹp khi chỉ còn sự góp mặt của một số mẫu xe khác nhưng không mấy nổi mật như KIA K3, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra hay Honda Civic...

5. Sedan cỡ D: Toyota Camry

Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry tỏ ra vượt trội với doanh số lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1.356 chiếc, trong đó có tới 806 chiếc ở các phiên bản sử dụng động cơ hybrid và 550 chiếc là bản thuần xăng.

6. SUV/crossover cỡ A: VinFast VF 5

Cùng với "người anh em" VF 3, VinFast VF 5 cũng là mẫu xe có doanh số năm 2025 đạt trên 20.000 chiếc. Cụ thể, chỉ trong 7 tháng đầu năm, đã có 24.364 chiếc VF 5 được bán ra thị trường, tỏ ra "vô đối" ở phân khúc xe gầm cao cỡ A.

7. SUV/crossover cỡ B/B+: VinFast VF 6

Một đại diện khác của VinFast là VF 6 cũng dẫn đầu phân khúc xe B-SUV, vốn "chật chội" nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Doanh số 7 tháng đầu năm của VF 6 đạt 10.545 chiếc, vượt trội so với các mẫu xe xăng như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

8. SUV/crossover cỡ C: Mazda CX-5

Mazda CX-5 có lượng bán ra trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 8.970 chiếc và là một trong những cái tên thường xuyên nằm trong top 3 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường hàng tháng.

9. SUV/crossover cỡ D: Ford Everest

Tại phân khúc D-SUV, Ford Everest vẫn là cái tên đáng chú ý nhất với doanh số luỹ kế đạt 6.223 chiếc, vượt khá xa các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, KIA Sorento hay cả các mẫu xe điện của VinFast.

10. Xe MPV: Mitsubishi Xpander

Dù có nhiều đối thủ nặng ký nhưng ở phân khúc xe MPV, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe được người Việt yêu chuộng nhất. Trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có 9.740 chiếc Xpander bán ra và là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

11. Xe bán tải: Ford Ranger

"Đức vua" Ford Ranger vẫn gần như một mình một ngựa ở phân khúc bán tải tại Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, có 9.383 chiếc Ranger được Ford Việt Nam bàn giao tới tay khách hàng, chiếm khoảng 70% tổng doanh số của cả phân khúc.

