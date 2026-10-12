Sau cú bứt tốc bất ngờ trong tháng 8, Mitsubishi Triton đã không thể duy trì phong độ trong tháng 9/2026. Trong khi đó, Ford Ranger tăng mạnh doanh số và nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường trong nước đã tiêu thụ tổng cộng 2.325 chiếc xe bán tải trong tháng 9/2026, giảm 5,7% so với mức 2.465 chiếc của tháng trước. Lượng xe bán tải chiếm khoảng 7% tổng lượng ô tô bán ra trong tháng vừa qua.

Đáng chú ý, thứ hạng doanh số giữa các mẫu xe đã thay đổi mạnh ở hai nhóm đầu bảng. Ford Ranger trở lại vị trí dẫn đầu với khoảng cách khá lớn so với Mitsubishi Triton, mẫu xe từng gây bất ngờ khi vượt qua cả Ranger và Toyota Hilux trong tháng trước.

Trong tháng 9 vừa qua, Ford Ranger đạt doanh số 1.147 chiếc, tăng 57,3% so với tháng trước, khi mẫu bán tải này bán được 729 chiếc. Kết quả trên giúp Ranger lấy lại vị trí "nhà vua" của phân khúc bán tải sau khi để Mitsubishi Triton vượt mặt trong tháng 8.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Ford Ranger đạt doanh số 9.835 chiếc, tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Khoảng cách của Ranger với các đối thủ vẫn rất lớn, cho thấy vị thế áp đảo của mẫu xe Mỹ trong phân khúc này.

"Vua bán tải" Ranger trở lại với vị trí số 1 phân khúc. Ảnh: FVN

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Triton ghi nhận doanh số 698 chiếc trong tháng 9, giảm gần 39% so với mức 1.145 chiếc của tháng trước. Sau khi tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ trong tháng 8, mẫu xe Nhật Bản đã trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh số bán tải.

Mitsubishi Triton đã không thể duy trì phong độ như trong tháng 8 và tụt xuống vị trí thứ 2. Ảnh: Ngô Minh

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton bán được 3.524 chiếc, thấp hơn đáng kể so với Ford Ranger. Dù vậy, kết quả tháng 8 và tháng 9 cho thấy Triton vẫn có khả năng tạo ra những biến động đáng chú ý về thứ hạng doanh số trong những tháng cuối năm.

Xếp thứ ba trong tháng 9 là Toyota Hilux với 426 chiếc bán ra, giảm 24,2% so với mức 562 chiếc của tháng trước. Tính từ đầu năm, mẫu bán tải của Toyota đạt doanh số cộng dồn 5.687 chiếc, vẫn đứng thứ hai phân khúc, chỉ sau Ford Ranger.

Toyota Hilux cỉ bán ra 426 chiếc trong tháng 9. Ảnh; TMV

Ở cuối bảng xếp hạng, Isuzu D-Max chỉ bán được 54 chiếc trong tháng 9. Dù tăng so với mức 29 chiếc của tháng trước, tương đương tăng 86%, tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ giúp mẫu xe thoát khỏi vị trí cuối cùng trong nhóm 4 mẫu bán tải có số liệu doanh số được công bố.

Doanh số luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, Isuzu D-Max đạt doanh số 508 chiếc, tiếp tục là mẫu xe có lượng tiêu thụ thấp nhất trong nhóm.

Isuzu D-Max vẫn có doanh số khá lẹt đẹt tại Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max, thị trường Việt Nam còn có một số mẫu bán tải khác như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể của những mẫu xe này trong báo cáo VAMA.

Đáng chú ý, VinFast trong tháng vừa qua đã cho ra mắt mẫu bán tải sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV) VF Wild với giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Sự góp mặt của cái tên mới không chỉ tạo thêm sức cạnh tranh về công nghệ, mà còn được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho phân khúc, nơi nhu cầu sử dụng xe bán tải ngày càng đa dạng, từ công việc đến đi lại và du lịch.

Phân khúc xe bán tải vừa có thêm một tân binh gia nhập là VinFast VF Wild. Ảnh: VF

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường bao gồm các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng 9/2026 đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8.

Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 3.872 chiếc trong tháng 9, bao gồm cả xe thương mại, tăng 32% so với tháng 8. Trong khi đó, VinFast đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng trước.

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