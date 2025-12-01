Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (1/12), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Ít dịch chuyển.

Bão số 15 đang suy yếu dần sau hơn 5 ngày vào Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển từ Tây Bắc sang Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày mai (2/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 4h ngày 3/12, tâm vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía Đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông đêm 25/11, trở thành cơn bão thứ 15 ở vùng biển này.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 21 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó, 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới - con số cao nhất trong vòng 30 năm, vượt năm 2017 với 20 xoáy thuận.