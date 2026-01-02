1. Khi Pep Guardiola ra mắt sân khấu Ngoại hạng Anh cùng Man City, ông chứng kiến đội bóng của mình chiến thắng Sunderland, đội sau đó phải xuống hạng ở mùa giải ấy.

Sau 10 nhiệm kỳ HLV khác nhau, với nhiều sự bất ổn, Regis Le Bris đã đưa đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trở lại hạng đấu cao nhất mùa trước.

Pep Guardiola có trận đấu khó khăn. Ảnh: MCFC

Chiến lược gia người Pháp đầu tiên trong lịch sử Sunderland cũng khiến màn mở đầu năm 2026 của Guardiola trở nên cay đắng.

Một “địa ngục” mà Man City không thể thoát ra, bất chấp màn dồn ép trong nửa giờ cuối trận. Chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của “Cityzens” đã bị chặn đứng.

Điều đó xảy ra trên sân của tân binh vẫn chưa thua trận nào trên sân nhà mùa này, một cột mốc khác để Le Bris – người mới chỉ nhận bằng HLV chuyên nghiệp cách nay hơn 3 năm, sau gần 2 thập kỷ chủ yếu tham gia vào việc đào tạo trẻ – càng được khán giả Stadium of Light yêu mến.

2. Bernardo Silva từng nghĩ rằng anh đã đưa Man City vượt lên ở phút thứ 6. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa bóng vào lưới sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Trước đó, Erling Haaland chạm bóng từ quả phạt góc của Rayan Cherki, nhưng Bernardo rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Kể từ đó, Sunderland bắt đầu cho thấy vì sao họ là bất ngờ lớn nhất mùa giải Premier League mùa này. Trước hết là ở nỗ lực và tinh thần thi đấu.

Cảm giác như có tới 22 “mèo đen” trên sân, chứ không chỉ 11 cầu thủ mà Le Bris tung vào đội hình. Họ có mặt ở khắp nơi: pressing tầm cao, gây khó khăn cho khâu triển khai bóng của đội khách, rồi lùi sâu phòng ngự mà không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.

Sunderland cũng tìm được những khe hở khi tổ chức phản công về phía khung thành Gigio Donnarumma.

Thủ môn người Italia đã cứu thua trong pha đối mặt với Brobbey ở phút 19, sau khi tiền đạo đội chủ nhà giữ bóng tốt rồi vượt qua Ruben Dias.

Sunderland chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Haaland là cầu thủ duy nhất của City dứt điểm trúng khung thành trong hiệp 1. Foden chuyền bóng từ cánh phải để tiền đạo người Na Uy sút một chạm, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Robin Roefs – thủ môn trẻ người Hà Lan đang gây nhiều ấn tượng.

3. Guardiola tung Rodri vào sân sau giờ nghỉ. Dù nhiệm vụ của anh là mang lại sự ổn định cho tuyến giữa, nhịp độ đầu hiệp 2 vẫn diễn ra rất nhanh. Savinho có hai cơ hội rõ rệt, lần đầu xử lý hỏng bóng dù ở vị trí thuận lợi, lần sau Roefs cản phá cú sút chéo góc sau pha đi bóng cắt từ cánh trái.

Sự trở lại của Rodri là không đủ. Ảnh: MCFC

Sau đó Savinho dính chấn thương và Doku vào thay. Nhưng cả sự xuất hiện của cầu thủ người Bỉ lẫn sức ép ngày càng tăng của Man City cũng không làm Sunderland nao núng.

Tân binh Premier League còn đáp trả bằng hai cơ hội nữa của Adingra và Mayenda, buộc Donnarumma phải vất vả cứu thua.

Đội bóng của Le Bris bị dồn ép sâu về phần sân nhà. Khác với hiệp 1, họ bắt đầu thi đấu chật vật hơn, thể hiện rõ sự khó chịu khi quyền kiểm soát thuộc về Man City.

Roefs cản phá cú đánh đầu cận thành của Gvardiol, còn Alderete và Mukiele lần lượt chặn đứng những nỗ lực của Bernardo và Doku.

Cú vô lê điệu nghệ của Gvardiol ở phút 73 suýt khiến Sunderland trả giá, nhưng cột dọc đã cứu nguy cho đội chủ nhà.

Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ lại khiến các vị khách thêm thất vọng và tiếp thêm hy vọng cho Sunderland, những người khép lại trận đấu bằng việc ăn mừng trận hòa như một chiến thắng.

Không phải ngẫu nhiên khi họ vẫn bất bại trên sân nhà mùa này, và điểm số giành được đưa Sunderland tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu Âu. MU và Chelsea – đội vừa chấm dứt hợp đồng với Enzo Maresca – chỉ còn hơn họ đúng 1 điểm.