MU tặng quà người hâm mộ (thắng 1-0 Newcastle) trong ngày Boxing Day, nhưng họ đã khép lại năm 2025 với những tiếng la ó ở Old Trafford, khi không thắng nổi đội cuối bảng Wolves, vòng 19 Ngoại hạng Anh.

“Họ đang thụt lùi”, cựu danh thủ MU, Gary Neville chỉ trích chiến thuật của Ruben Amorim quay lại với sơ đồ 3 hậu vệ ưa thích sau khi bắt đầu trận đấu với hàng thủ 4 người.

Amorim gây khó hiểu khi rút cầu thủ mở tỷ số cho MU, Zirkzee sau hiệp 1. Ảnh: Premier League

“Tôi thật không hiểu vì sao họ lại thay đổi. Nhờ những điều chỉnh mà MU chơi tốt hơn trong vài trận gần đây, nhưng hôm nay Ruben Amorim lại trở lại sơ đồ cũ”.

Gary Neville cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định thay người của Amorim, rút cầu thủ mở tỷ số cho MU - Joshua Zirkzee ra: “Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với Zirkzee. Nếu cậu ấy không bị chấn thương, thì việc thay người như vậy là một quyết định kỳ lạ”.

Về việc thay Zirkzee ra từ hiệp 2, thuyền trưởng MU lý giải: “MU gặp khó khăn với các tiền vệ của Wolves. Chúng tôi chạy vòng quanh để cố gắng giành lấy bóng. Tôi nghĩ đôi khi bạn có thể tấn công với ít tiền đạo trên sân hơn.

MU chơi với 3 tiền đạo và đôi khi đó không phải là cách tốt nhất để tấn công hiệu quả”.

Ruben Amorim chỉ ra lý do khiến MU không thắng nổi Wolves: “Chúng tôi thiếu mạch lạc và sự sáng tạo”.

Trước tình hình ảm đạm, thuyền trưởng người Bồ quả quyết rằng, MU chắc chắn sẽ mạnh khi đầy đủ lực lượng:

“Bạn không thể thay đổi kết quả của trận đấu này, nhưng bạn có thể tiếp tục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Tôi thực sự tin rằng, MU sẽ là một đội mạnh. Chúng tôi chỉ cần tất cả các cầu thủ hồi phục, khỏe mạnh trở lại.

Tôi cần có đầy đủ các cầu thủ của mình, khi ấy MU vận hành sẽ khác đi”.