Theo Catalunya Radio, UEFA đã đồng ý không chính thức với đề nghị của Barcelona về việc khởi đầu Champions League bằng trận đấu trên sân khách.

Như vậy, đội bóng do Hansi Flick dẫn dắt sẽ chỉ thi đấu sân nhà vào ngày 30/9 đến 1/10, giúp CLB có thêm khoảng hai tuần để khánh thành sân Spotify Camp Nou mới.

UEFA dành sự ưu ái cho Barca trước bốc thăm Champions League. Ảnh: EFE

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2025/26 diễn ra trong 3 ngày 16-18/9.

Hôm thứ Năm (21/8), UEFA cũng đến thị sát tiến độ xây dựng sân vận động Camp Nou.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, với Aleksander Ceferin làm chủ tịch, có quy định toàn bộ các trận vòng bảng phải diễn ra trên cùng một sân.

Điều này đồng nghĩa Barca sẽ đá cả 4 trận sân nhà ở vòng bảng tại Camp Nou hoặc sân Montjuic.

Sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc, Barca đã chấm dứt hợp đồng thuê sân Montjuic – vốn tiêu thụ ít hơn khoảng 30.000 đến 40.000 vé mỗi trận so với Camp Nou.

Barca không muốn thuê lại Montjuic khi quá trình cải tạo “thánh địa” của mình sắp hoàn tất.

Chính vì vậy, việc có thêm vài ngày để hoàn tất thủ tục xin giấy phép sử dụng tạm thời cho Camp Nou mới từ Hội đồng thành phố Barcelona mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ngày 28/8, nhóm lãnh đạo của Joan Laporta sẽ phải chính thức thông báo với UEFA địa điểm thi đấu các trận sân nhà Champions League (cũng là ngày bốc thăm vòng bảng).

Tại La Liga, Barca cũng gặp tình cảnh tương tự, khi 3 vòng đầu tiên đều thi đấu trên sân khách.

Trận sân nhà đầu tiên của mùa giải được dự kiến diễn ra vào cuối tuần 14/9, nhưng đến nay vẫn chưa rõ liệu có thể tổ chức tại Camp Nou hay không.

Trong khi đó, Albert Batlle – phó thị trưởng thành phố – cho biết rất có khả năng Barca còn phải ở lại Montjuic thêm vài tháng nữa.