Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với nhiều thông tin đáng chú ý về hoạt động tài chính và diễn biến khoản nợ liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý cuối cùng của năm, công ty đạt 119 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 75% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến lên 195 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 19 triệu đồng), kết thúc quý, doanh nghiệp này ghi nhận lãi sau thuế 137 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt 63 tỷ đồng.

Trong số 195 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính của Quốc Cường Gia Lai, có 193,8 tỷ đồng đến từ việc thanh lý các khoản đầu tư.

Một góc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Ảnh: Hải Quân

Đối với khoản nợ 2.882,8 tỷ đồng liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan, tính đến hết năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán được 1.200 tỷ đồng. Như vậy, công ty vẫn còn nghĩa vụ thanh toán khoảng 1.682,8 tỷ đồng.

Khoản 2.882,8 tỷ đồng này là tiền do Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đặt cọc cho QCG vào năm 2017 để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM.

Thương vụ mua bán không thành và liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, Quốc Cường Gia Lai bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền trên để bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, khi vừa đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án “sống còn”. Công ty sẽ tìm cách hoàn trả tiền để lấy lại dự án và tiếp tục triển khai.

Để thực hiện một phần nghĩa vụ thi hành án, doanh nghiệp cho biết đã ứng trước tiền chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và vay từ nhiều cá nhân. Nhằm hoàn trả các khoản vay cá nhân và thanh toán toàn bộ khoản nợ liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Quốc Cường Gia Lai đã thống nhất sẽ thoái vốn tại hai công ty liên kết trong quý I/2026.

Đối với Khu dân cư Bắc Phước Kiển, dự án 91,2ha này không nằm trong danh sách 64 khu đất vừa được HĐND TPHCM thông qua để thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Dự án của Quốc Cường Gia Lai thuộc diện phải rà soát lại do 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng và 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án đang bị kê biên theo lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Việc kê biên các tài sản trên nhằm phục vụ công tác thi hành nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.