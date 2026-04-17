Đài RT dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Sergey Shoigu phát biểu trước báo giới hôm 16/4: “Gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga thông qua Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã gia tăng. Kết quả là dân thường phải chịu thiệt hại và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá đáng kể. Hoặc hệ thống phòng không của phương Tây tỏ ra không hiệu quả hoặc 4 quốc gia này cố tình cung cấp không phận của họ, do đó trở thành đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống lại Nga”.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RIA Novosti

Ông Shoigu lưu ý trong trường hợp thứ hai, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong những tuần gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Nga. Quân đội Nga thường xuyên thông báo bắn hạ hàng trăm UAV thù địch chỉ trong một đêm.

Cuối tháng trước, quân Ukraine đã phóng UAV tập kích các cảng Ust-Luga và Primorsk bên bờ biển Baltic của Nga. Động thái đã gây ra hỏa hoạn ở cả 2 thành phố có cơ sở hạ tầng hóa dầu rộng lớn của Nga.

Trợ lý Điện Kremlin Nikolay Patrushev cáo buộc Phần Lan và các nước vùng Baltic "đồng lõa" trong những hành động trên. Ông Patrushev hôm 13/4 nhấn mạnh việc cung cấp không phận quốc gia cho các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine sẽ "thể hiện sự tham gia trực tiếp của NATO" vào các hoạt động quân sự chống Nga.

Phần Lan, Lithuania, Latvia và Estonia hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc trên của Nga.