Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/4 đã ban hành một giấy phép tạm thời, qua đó gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt với dầu mỏ Nga đang bị mắc kẹt trên biển. Giấy phép này do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) cấp, thay thế cho cơ chế cũ vừa hết hiệu lực hôm 11/4.

"Lệnh miễn trừ có hiệu lực ngay lập tức, kéo dài đến ngày 16/5. Tuy vậy, giấy phép này chỉ áp dụng riêng cho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc xếp lên tàu tính đến ngày 17/4", thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Động thái trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính phủ nước này "sẽ không gia hạn" miễn trừ đối với dầu mỏ Nga. Khi được hỏi về giấy phép mới, ông Bessent giải thích chính sách trước đó chỉ áp dụng với số dầu mỏ Nga được vận chuyển trước ngày 11/3 và về cơ bản "đã được xử lý xong".

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tiết lộ cơ chế miễn trừ đầu tiên đã giải phóng 100 triệu thùng dầu thô của nước này, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu.

Theo giới quan sát, việc tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể thúc đẩy nguồn cung dầu thế giới trong ngắn hạn, qua đó tạm thời bình ổn giá năng lượng toàn cầu trong bối cảnh tình hình Trung Đông có nhiều biến động. Theo hãng tin CNN, giá dầu Brent trong phiên giao dịch gần nhất ngày 17/4 đã giảm 9%, xuống 90 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI sụt 11% về mức 83 USD/thùng.