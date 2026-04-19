Theo đài RT, phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4, nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow đã bác bỏ điều ông gọi là "nhận thức ngày càng tăng của phương Tây" rằng Nga không có khả năng hoặc không muốn đáp trả các hành động khiêu khích.

Ông Lavrov trích dẫn các báo cáo về việc Ukraine sử dụng không phận của một số quốc gia NATO để tấn công lãnh thổ Nga như một sự vi phạm khác đối với “lằn ranh đỏ” của Moscow, cảnh báo không nên coi thường Nga như "hổ giấy” giữa lúc nước này đang kiềm chế.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Có nhiều ý kiến cho rằng không nên sợ Nga... Một số người thậm chí còn gọi chúng tôi là hổ giấy. Tôi muốn cảnh báo chống lại những sự so sánh như vậy. Trong tính cách dân tộc chúng tôi có sự kiên nhẫn. Nga có câu nói: 'Chúa đã chịu đựng và bảo chúng ta cũng phải chịu đựng', nhưng đến một lúc nào đó, sự kiên nhẫn sẽ cạn kiệt”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EPA

Ông Lavrov nói thêm, Moscow đã cố tình tránh việc xác định chính xác ranh giới đỏ của mình và chính sự mơ hồ đó đã là một yếu tố răn đe.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Tôi nghĩ việc không ai biết lằn ranh đỏ đó ở đâu lại là điều tốt. Tổng thống Putin đã nói nhiều lần là Nga có thứ để đáp trả". Ông Lavrov khẳng định Nga có khả năng hành động nếu cần thiết, song không giải thích chi tiết.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “ngòi nổ cho một mối đe dọa toàn cầu” và mô tả cuộc xung đột là “cuộc chiến chống lại Nga do phương Tây chuẩn bị trong nhiều năm”. Ông tin trong nỗ lực mở rộng của NATO, "Ukraine đã bị biến thành một quốc gia thù địch" rất lâu trước khi các cuộc xung đột công khai bắt đầu.

Về những lời chỉ trích và đe dọa rút khỏi NATO của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Lavrov nói khối quân sự này “không ở trong tình trạng tốt nhất”, mặc dù ông không kỳ vọng khối sẽ bị thay thế.

Nga từ lâu đã cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này thông qua Ukraine và cho rằng việc mở rộng NATO là nguyên nhân gốc rễ chính của cuộc xung đột. Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết vấn đề mở rộng về phía đông của NATO, sự liên kết quân sự của Ukraine với phương Tây và việc công nhận biên giới mới của Nga.